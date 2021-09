Ηράκλειο

Κρήτη: Νεκρός νεαρός σε τροχαίο με μηχανή

Τραγικό θάνατο βρήκε ένας νεαρός μοτοσικλετιστής τα ξημερώματα στην Κρήτη.

Θανατηφόρο τροχαίο, με θύμα έναν νεαρό μοτοσικλετιστή, σημειώθηκε περίπου στις 6:30 το πρωί στο κέντρο του Ηρακλείου.



Το δυστύχημα σημειώθηκε στο ύψος της Πλατείας Κορνάρου, όπου κινούνταν η μηχανή και κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες ο οδηγός έχασε τον έλεγχό της και κατέληξε σε κολώνα.



Άμεσα ενημερώθηκε το ΕΚΑΒ που έσπευσε στο σημείο, πλην όμως ο νεαρός είχε ήδη αφήσει την τελευταία του πνοή.



Τα αίτια πρόκλησης του θανατηφόρου τροχαίου σε ένα από τα πιο κεντρικά σημεία της πόλης, διερευνά η Τροχαία Ηρακλείου.

