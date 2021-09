Δωδεκανήσα

Γυναικοκτονία στην Ρόδο: “Συγγνώμη” από την οικογένεια του δράστη

Τι λένε για τις δηλώσεις του θείου του δράστη αλλά και τα όσα ακούστηκαν από την πλευρά τους την πρώτη ημέρα που εκτυλίχθηκε η τραγωδία.



Συγγνώμη από την οικογένεια της Δώρας που δολοφονήθηκε στη Ρόδο ζήτησε η οικογένεια του δράστη μέσω δήλωσής της, που μετάφερε ο πληρεξούσιος δικηγόρος της.

Παράλληλα, αποδοκίμασε τις δηλώσεις του «περίφημου θείου», όπως χαρακτητιστικά αναφέρεται στην δήλωση, στα τηλεοπτικά κανάλια, ενώ ζήτησε κατανόηση για κάποιες «αφιλτράριστες δηλώσεις» που έγιναν τις πρώτες ημέρες.

Αναλυτικά η δήλωση αναφέρει τα εξής:

Ως πληρεξούσιος δικηγόρος της οικογένεια του Νικολαου μοίρα σας μεταφέρω την παρακάτω δήλωση της οικογένειας:

Σχετικά με την από 22.09.21 τραγωδία που έλαβε χώρα στην Ρόδο με αρνητικό πρωταγωνιστή το μέλος της οικογένειας μας Κωνσταντίνο Μοίρα:

Εκφράζουμε με αίσθημα βαθιάς οδύνης και ενσυναίσθησης τα θερμότερα συλλυπητήρια μας στην οικογένεια καιρούς οικείους της αδικοχαμένης Δώρας Ζαχαριά. Ζητούμε από την οικογένεια της Δώρας και τους οικείους της ειλικρινή συγνώμη για την πράξη του γιου μας, την οποία καταδικάζουμε, απερίφραστα, αναλογιζόμενοι την ηθική μας ευθύνη. Αποδοκιμάζουμε πλήρως τις διαδοχικές δηλώσεις/παραλήρημα του περίφημου «θείου» στα τηλεοπτικά κανάλια ΑΝΤ1 και STAR, ο οποίος λειτούργησε χωρίς να μας ενημερώσει και χωρίς να λάβει την έγκριση μας, εκφράζοντας απόψεις που φυσικά δεν ενστερνιζόμαστε αλλά και σε καμία περίπτωση δεν εκφράζουν τις αντιλήψεις της οικογένειας μας. Ζητούμε κατανόηση για τις κενές περιεχομένου, ημιτελείς και αφιλτράριστες «δηλώσεις» μελών της οικογένειας μας, οι οποίες ελήφθησαν με παραπλανητικό τρόπο την Πρώτη μέρα μετά το περιστατικό και δεν είχαν κανένα σκοπό να προκαλέσουν το κοινό αίσθημα. Η αλήθεια είναι ότι δεν αναζητούμε δικαιολογίες, οι οποίες άλλωστε δεν υπάρχουν, αλλά χώρο και χρόνο ώστε να συνειδητοποιήσουμε τι έχει συμβεί, να πενθήσουμε την Δώρα και τον Κώστα και να ανέβουμε τον γολγοθά που έχουμε μπροστά μας. όμως, ως γονείς συνεχίζουμε να αγαπάμε τον Κώστα μας με βάση και τα σαράντα χρόνια της ζωής του χωρίς να τον κρίνουμε μόνο από την εν λόγω, σαφώς κατακριτέα και αδιανόητη, πράξη του.

