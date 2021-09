Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Πίτμπουλ επιτέθηκε και τραυμάτισε ηλικιωμένο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης του σκύλου, ενώ του επιβλήθηκε και χρηματικό πρόστιμο.



Επίθεση από σκύλο δέχθηκε 83χρονος στη Χαλκηδόνα Θεσσαλονίκης.

Το περιστατικό συνέβη χθες το απόγευμα κατά τη διάρκεια περιπάτου του σκύλου, ράτσας πίτμπουλ με τον ιδιοκτήτη του.

Ο σκύλος, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, επιτέθηκε στον 83χρονο και του προκάλεσε τραύματα στον δεξί αγκώνα.

Ο 32χρονος ιδιοκτήτης του σκύλου συνελήφθη και του επιβλήθηκε πρόστιμο 1.000 ευρώ.

Ειδήσεις σήμερα:

Βάρκιζα - Σχολικό: “Το παιδί ήταν μούσκεμα στον ιδρώτα” λέει η γυναίκα που την έσωσε

Ελευθέριος Βενιζέλος: προσγείωση αεροπλάνου χωρίς φρένα

“Παρμενίων”: θα ηχήσουν σειρήνες σε όλη την Ελλάδα