Φλώρινα

Φλώρινα: Νεκρός 26χρονος σε τροχαίο

Ακόμα ένας νέος άνθρωπος έχασε την ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα.

(εικόνα αρχείου)

Την τελευταία του πνοή άφησε τα ξημερώματα ένας 26χρονος μετά από τροχαίο που σημειώθηκε στην εθνική οδό Παλαίστρα – Άγιος Αθανάσιος στην Φλώρινα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 32χρονος και επέβαινε ο 26χρονος, εξετράπη της πορείας του και ανετράπη, με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του συνεπιβαίνοντα.

Στο σημείο έσπευσαν και επιχείρησαν για τον απεγκλωβισμό των δυο ανδρών 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα.

Από την Αστυνομία σε εξέλιξη είναι έρευνα για να διακριβωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το τροχαίο.

Ολοκληρώθηκε #απεγκλωβισμός 2 ατόμων από Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητο και παραδόθηκαν στο ΕΚΑΒ, συνεπεία τροχαίου, στην Ε.Ο. Παλαίστρα – Άγιος Αθανάσιος στην Φλώρινα. Επιχείρησαν 6 #πυροσβέστες με 2 οχήματα.

— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 25, 2021





