Πάτρα: “Άτυχος” κλέφτης έπεσε πάνω σε αστυνομικό

Κλέφτης μπήκε στο σπίτι ηλικιωμένης, αλλά το έβαλε στα... πόδια. Πώς έπεσε πάνω σε αστυνομικό εκτός υπηρεσίας.

Αναστάτωση προκλήθηκε σε μία γειτονιά στην Πάτρα, καθώς μία ηλικιωμένη ζητούσε βοήθεια όταν ήρθε αντιμέτωπη μέσα στο σπίτι της με έναν κλέφτη.

Οι φωνές της γυναίκας στην οδό Κωστάκη στην Πάτρα θορύβησαν τον δράστη που το έβαλε στα πόδια προτού προλάβει να κλέψει λεφτά από το σπίτι της γιαγιάς. Η ατυχία για τον εισβολέα συνεχίστηκε καθώς λίγα τετράγωνα πιο κάτω, αστυνομικός εκτός υπηρεσίας τον κυνήγησε και τον συνέλαβε.

Όταν ο αστυνομικός με τον δράστη έφτασαν στην Ασφάλεια Πατρών, διαπιστώθηκε ότι βγήκε «λαβράκι», αφού ο συλληφθείς εμπλεκόταν σε άλλες έξι κλοπές!

