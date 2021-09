Χανιά

Χανιά: Τροχαίο δυστύχημα με εμπλοκή πέντε αυτοκινήτων (εικόνες)

Τραγωδία στην άσφαλτο με νεκρούς και τραυματίες. Ένα μωρό μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Δύο νεκροί και πέντε τραυματίες είναι ο απολογισμός τροχαίου δυστυχήματος που συνέβη το βράδυ στην Εθνική Οδό Χανίων - Κισάμου.

Το θανατηφόρο τροχαίο συνέβη όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες συγκρούσθηκαν πέντε ΙΧ αυτοκίνητα.

Μεταξύ των νεκρών είναι ένας άνδρας και μια γυναίκα ενώ μεταξύ των τραυματιών, που είναι τρείς άνδρες και μια γυναίκα βρίσκεται, σύμφωνα με πληροφορίες, και ένα μωρό, μικρότερο του ενός έτους που όμως δεν φαίνεται να διατρέχει κίνδυνο.

Στο σημείο του τροχαίου έσπευσαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ για την παραλαβή των τραυματιών, η Πυροσβεστική Υπηρεσία και η Τροχαία.

Στο σημείο του τροχαίου δημιουργήθηκαν ουρές οχημάτων ενώ προανάκριση για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες διενεργεί η Τροχαία.

Φωτογραφίες, βίντεο: zarpanews.gr