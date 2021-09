Ηράκλειο

Ισχυρός σεισμός στο Ηράκλειο (εικόνες)

Τρόμος από τα Ρίχτερ στο Ηράκλειο. Αισθητή σε όλη την Κρήτη η δόνηση. Στους δρόμους οι κάτοικοι. Εντολή για εκκένωση σχολείων.

Ισχυρός σεισμός, μεγέθους 5,8 Ρίχτερ, σημειώθηκε στις 09:17 το πρωί στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται στα 23 χλμ βορειοδυτικά της Άρβης. Η δόνηση ήταν επιφανειακή, με το εστιακό βάθος να υπολογίζεται στα 10 χλμ.

Ο ισχυρός σεισμός έγινε αισθητός σε ολόκληρη την Κρήτη, ενώ έντρομοι οι κάτοικοι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους, πολλοί εκ των οποίων συγκεντρώθηκαν σε πλατείες και ανοιχτούς χώρους.

Μέχρι στιγμής έχουν αναφερθεί ζημιές σε παλιά κτήρια κυρίως στο Αρκαλοχώρι, ενώ δόθηκε εντολή να εκκενωθούν τα σχολεία. Παράλληλα, γίνονται επιχειρήσεις διάσωσης εγκλωβισμένων στο Αρκαλοχώρι και στο χωριό Πατσίδερος.

Επίσης, με εντολή της Πολιτικής Προστασίας έχει απογειωθεί ελικόπτερο έτσι ώστε να δώσει εικόνα στα σωστικά συνεργεία και να συνδράμουν όπου απαιτηθεί, αλλά και να υπάρξει μια πρώτη καταγραφή των κτηρίων που έχουν καταρρεύσει. Σημαντικές ζημιές σε δίκτυα ύδρευσης αλλά και κτίσματα καταγράφονται, σύμφωνα με τον δήμαρχο Αρχανών Αστερουσίων, Μανώλη Κοκοσάλη, στην ευρύτερη περιοχή της διοικητικής περιφέρειάς του, ενώ ήδη έχει ξεκινήσει έλεχγος για την κατάσταση των κτιρίων των σχολικών μονάδων.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο Μινώα Πεδιάδος, Μανώλη Φραγκάκη, οι καταστροφές στην ευρύτερη περιοχή του Αρκαλοχωρίου είναι σημαντικές και αφορούν κτίσματα, ναούς αλλά και στύλους της ΔΕΗ που έχουν υποχωρήσει.

Δέκα λεπτά μετά τον μεγάλο σεισμό ακολούθησε μετασεισμός μεγέθους 3,7 Ρίχτερ με το ίδιο επίκεντρο και εστιακό βάθος στα 5 χλμ. Ακολούθησαν κι άλλοι μετασεισμοί 4,5, 3,7, 3,5, 3,1 και 2,3 Ρίχτερ.

