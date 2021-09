Ηράκλειο

Σεισμός στο Ηράκλειο: απεγκλωβισμός πολίτη στο Αρκαλοχώρι (βίντεο)

Καρέ, καρέ η επιχείρηση απεγκλωβισμού ενός άνδρα από την εκκλησία του Προφήτη Ηλία στο Αρκαλοχώρι. Συναγερμός για ακόμα δύο εγκλωβισμένους.

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για εγκλωβισμένο άτομο μετά τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 5,8 Ρίχτερ στο Ηράκλειο.

Άνδρες του Σώματος με ένα όχημα κατάφεραν να βγάλουν έναν άνδρα από την εκκλησία του Προφήτη Ηλία στο Αρκαλοχώρι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για έναν εργάτη που καταπλακώθηκε από τον τρούλο της εκκλησίας που κατέρρευσε.

Σε εξέλιξη είναι επιχείρηση απεγκλωβισμού και για ακόμα δύο ανθρώπους στο Αρκαλοχώρι και στον Πατσίδερο.

