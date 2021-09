Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Επίθεση σε δημόσια υπηρεσία

Πέταξαν τρικάκια και προκάλεσαν φθορές στην είσοδο δημόσιας υπηρεσίας. Τους έπιασαν επ΄ αυτοφώρω.

Για φθορά ξένης ιδιοκτησίας κατηγορούνται δύο άτομα που συνελήφθησαν επ' αυτοφώρω, όταν πέταξαν άγνωστη ουσία και τρικάκια στην κεντρική είσοδο δημόσιας υπηρεσίας, η οποία στεγάζεται στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με την αστυνομία, το περιστατικό συνέβη το βράδυ της Κυριακής, ενώ στόχος ήταν η Χημική Υπηρεσία Κεντρικής Μακεδονίας.

Στην κατοχή των συλληφθέντων (πρόκειται για έναν 34χρονο και μία 27χρονη), βρέθηκαν δύο ζευγάρια υφασμάτινα γάντια κι ένα πλαστικό μπουκάλι που περιείχε μαύρο υγρό, όμοιο μ' αυτό που χρησιμοποιήθηκε κατά την επίθεση.

