Ηράκλειο

Σεισμός στην Κρήτη: Εικόνες καταστροφής στο Ηράκλειο

Ένας νεκρός, τραυματίες και ανυπολόγιστες ζημιές από τον ισχυρό σεισμό με επίκεντρο το Αρκαλοχώρι Ηρακλείου.

Ένας νεκρός και εννέα τραυματίες είναι ο απολογισμός από τον ισχυρό σεισμό των 5,8 Ρίχτερ που έπληξε το πρωί της Δευτέρας την Κρήτη. Οι μεγαλύτερες ζημιές έχουν σημειωθεί στο Αρκαλοχώρι Ηρακλείου, όπου ήταν και το επίκεντρο του σεισμού, που έγινε αισθητός σε όλη την Κρήτη.

Από την πρώτη στιγμή εκκενώθηκαν τα σχολεία, ενώ με απόφαση του αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου, Νίκου Συριγωνάκη, όλα τα σχολεία της περιφερειακής ενότητας Ηρακλείου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, παιδικοί σταθμοί, νηπιαγωγεία, δημοτικά σχολεία, γυμνάσια, Λύκεια και κάθε σχολική δομή στα όρια της περιφερειακής ενότητας Ηρακλείου κλείνουν, μέχρι να εκδοθεί νεότερη ανακοίνωση.

Μιλώντας νωρίτερα άλλωστε στον ΑΝΤ1, ο καθηγητής Ευθύμης Λέκκας, επεσήμανε ότι τα σχολεία τουλάχιστον για σήμερα θα πρέπει να παραμείνουν κλειστά, καλώντας παράλληλα τους κατοίκους του Ηρακλείου να παραμείνουν έξω από τα σπίτια τους, κυρίως όταν πρόκειται για παλαιά κτίσματα.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει θέσει σε εφαρμογή το σχέδιο «ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ», βάσει του οποίου ενεργοποιούνται όλες οι δυνάμεις της στην πληγείσα περιοχή, ενώ επί τόπου μεταβαίνει και η ηγεσία του υπουργείου, με επικεφαλής τον υπουργό, Χρήστο Στυλιανίδη.

Παράλληλα, κλιμάκιο 20 μηχανικών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών μετέβη στην περιοχή του σεισμού για να συνδράμει στη σχεδίαση των ενεργειών αντιμετώπισης των συνεπειών από τη σεισμική δόνηση.

Το κλιμάκιο των μηχανικών θα ξεκινήσει άμεσα ελέγχους στα κτήρια και στις υποδομές για να γίνει η αποτίμηση των ζημιών. Παράλληλα το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών μαζί με τον Δήμο Μίνωα – Πεδιάδας θα δημιουργήσει συντονιστικό κέντρο για τη διευκόλυνση των διαδικασιών των αυτοψιών και την καλύτερη ενημέρωση και εξυπηρέτηση των πολιτών που επλήγησαν από τον ισχυρό σεισμό.

Προς το παρόν πάντως, οι ζημιές παρατηρούνται σε παλαιά και εγκαταλελειμμένα κτήρια, ενώ ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Ηρακλείου Νίκος Χαλκιαδάκης δήλωσε στο ΑΠΕ – ΜΠΕ ότι, «κανένα πρόβλημα δεν παρατηρείται στις ξενοδοχειακές μονάδες του νομού Ηρακλείου».

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής για το σεισμό

Μετά την σεισμική δόνηση που εκδηλώθηκε στη χερσαία περιοχή του Ηρακλείου Κρήτης και συγκεκριμένα 23 χλμ ΒΔ της Άρβης, κινητοποιήθηκαν άμεσα οι δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος με διασπορά στην ευρύτερη περιοχή.

Απεγκλωβίστηκε χωρίς αισθήσεις ένας άνδρας από το ξωκλήσι Προφήτης Ηλίας Αρκαλοχωρίου, μετά από ενέργειες πυροσβεστών της 3ης Ε.Μ.Α.Κ.

Με εντολή Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγου Στέφανου Κολοκούρη, έχουν τεθεί σε γενική επιφυλακή όλες οι Ε.Μ.Α.Κ. καθώς και οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες της ΠΕ.ΠΥ.Δ. Κρήτης. Επίσης, μεταβαίνουν με A/ΦH C130 και ATR, 30 πυροσβέστες από την 1η και 2η Ε.Μ.Α.Κ με ειδικό διασωστικό εξοπλισμό, διασωστικούς σκύλους και Σ.μη.Ε.Α.

Στην ευρύτερη περιοχή που εκδηλώθηκε η σεισμική δόνηση, πραγματοποιούνται περιπολίες από Πυροσβεστικές δυνάμεις.

Παρακαλούμε τους συμπολίτες μας, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών.

Βίντεο: cretalive.gr

