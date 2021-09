Ηράκλειο

Σεισμός στο Ηράκλειο: Κλιμάκιο μηχανικών του Υπουργείου Υποδομών στην περιοχή

Θα ξεκινήσει άμεσα ελέγχους στα κτήρια και στις υποδομές για να γίνει η αποτίμηση των ζημιών.

Αμέσως μετά την ισχυρή σεισμική δόνηση των 5,8 Ρίχτερ, που «χτύπησε» την ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου της Κρήτης, με εντολή του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, κ. Κώστα Καραμανλή και του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδιου για τις Υποδομές, κ. Γιώργου Καραγιάννη, κλιμάκιο 20 μηχανικών της Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών μετέβη στην περιοχή για να συνδράμει στη σχεδίαση των ενεργειών αντιμετώπισης των συνεπειών από τη σεισμική δόνηση.

Το κλιμάκιο των μηχανικών θα ξεκινήσει άμεσα ελέγχους στα κτήρια και στις υποδομές για να γίνει η αποτίμηση των ζημιών.

Παράλληλα το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών μαζί με τον Δήμο Μίνωα – Πεδιάδας θα δημιουργήσει συντονιστικό κέντρο για τη διευκόλυνση των διαδικασιών των αυτοψιών και την καλύτερη ενημέρωση και εξυπηρέτηση των πολιτών που επλήγησαν από τον ισχυρό σεισμό.

