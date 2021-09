Κιλκίς

Φωτιά στο Κιλκίς: Μαίνεται για δεύτερη ημέρα

Το δύσβατο όμως της περιοχής δυσκολεύει το έργο της πυρόσβεσης.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση κατάσβεσης φωτιάς που ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής σε πευκόφυτη δασική περιοχή του όρους Πάικου, στον Φανό Παιονίας, στο Κικλίς.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έδωσαν ολονύχτια μάχη με τις φλόγες και κατάφεραν να περιορίσουν το πύρινο μέτωπο. Το δύσβατο όμως της περιοχής δυσκολεύει το έργο της πυρόσβεσης.

Στην περιοχή επιχειρούν 89 πυροσβέστες με 20 οχήματα, 6 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού δύο καναντέρ. Την επιχείρηση συνδράμουν μηχανήματα έργου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

