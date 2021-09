Ηράκλειο

Σεισμός στην Κρήτη: Η στιγμή της δόνησης (βίντεο)

Συγκλονίζουν τα βίντεο στα οποία καταγράφηκε η στιγμή της δόνησης και όπου αποτυπώνονται ο πανικός και ο τρόμος.

Πανικό και τρόμο προκάλεσε ο σεισμός των 5,8 Ρίχτερ που έπληξε την Κρήτη, με επίκεντρο το Αρκαλοχώρι Ηρακλείου, προκαλώντας το θάνατο ενός άνδρα και τον τραυματισμό εννέα ατόμων.

Ο σεισμός σημειώθηκε λίγο μετά τις 9 κι έγινε αισθητός σε όλη την Κρήτη, ενώ προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές σε κτήρια και υποδομές. Για το λόγο αυτόν σπεύδουν στην περιοχή τόσο οι δυνάμεις της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, μετά και την ενεργοποίηση του σχεδίου «ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ», όσο και κλιμάκια του υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών, για την καταγραφή των ζημιών.

Χρήστες των social media ανάρτησαν δεκάδες βίντεο στα οποία αποτυπώνεται η στιγμή του σεισμού.

Συνεχείς μετασεισμοί στο Ηράκλειο ο κόσμος είναι στους δρόμους και τα παρκα , η ανησυχία και ο φόβος είναι τα μόνα συναισθήματα που κυριαρχούν

Δείτε πως κουνιέται η προσοψη του μαγαζιού μου

Αυτός ήταν ο φοβερός #σεισμος 5,8 που κράτησε 25 δευτερόλεπτα pic.twitter.com/ybofqZmcRT — Μανόλης della Creta (@baxebanis) September 27, 2021

