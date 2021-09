Αχαΐα

Κορονοϊός - Πάτρα: Κρούσματα σε νηπιαγωγείο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναστάτωση στους γονείς μετά από νέο κρούσμα σε νηπιαγωγείο της περιοχής.

Πληθαίνουν τα περιστατικά κρουσμάτων σε μαθητές σχολείων με τελευταία περίπτωση, ένα κοριτσάκι που φοιτά σε νηπιαγωγείο που βρίσκεται σε πολυσύχναστη περιοχή της Πάτρας.

Ήδη από νωρίς γονείς έχουν ενημερωθεί να παραλάβουν τα παιδιά τους και θα τηρηθεί η διαδικασία που προβλέπει το πρωτόκολλο σε αυτές τις περιπτώσεις με το τμήμα να κλείνει. Υπάρχει μια αναστάτωση με τους γονείς να πηγαίνουν για να κάνουν rapid test σε όλους τους μαθητές της τάξης ώστε να διαπιστωθεί αν έχει υπάρξει διασπορά .

Το εν λόγω σχολείο έχει τεθεί σε προσωρινή αναστολή λειτουργίας, σύμφωνα με το flamis.gr. Τα κρούσματα σε μικρότερες τάξεις ολοένα και αυξάνονται, ανεβάζοντας τον δείκτη επικινδυνότητας με φόντο τα μικρά παιδιά, μπροστά σε ένα δύσκολο χειμώνα με την πανδημία να συνεχίζει να υπάρχει…στον αέρα.

Ειδήσεις σήμερα:

Κλοπή με “χρυσή λεία” στον Άγιο Παντελεήμονα (εικόνες)

Σεισμός στην Κρήτη: Βίντεο από drone αποκαλύπτει το μέγεθος της καταστροφής

Γλυκά Νερά: ανατροπή για την επιμέλεια της Λυδίας (βίντεο)