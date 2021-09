Κοζάνη

Φωτιά στην Κοζάνη

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία καθώς ξέσπασε φωτιά στην Κοζάνη, στην περιοχή Μεσόβουνο Εορδαίας.

Οι φλόγες κατακαίουν χορτολιβαδική έκταση.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Συγκεκριμένα στη μάχη ρίχτηκαν 33 πυροσβέστες με έξι οχήματα και δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, ενώ νερό για την κατάσβεση παρέχουν και υδροφόρες ΟΤΑ.

Ρίψεις νερού πραγματοποιούν δύο αεροσκάφη.

#Πυρκαγιά σε χορτολιβαδική έκταση, στο Μεσόβουνο Εορδαίας Κοζάνης. Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 27, 2021

