Τροχαίο δυστύχημα στην Πάτρα: Νεκρός ένας ποδηλάτης

Ο άτυχος ποδηλάτης παρασύρθηκε από ΙΧ, ο οδηγός του οποίου προσπάθησε να αποφύγει πεζή που διέσχιζε τον δρόμο.

Τραγωδία στην Πάτρα, με ένα νεκρό ποδηλάτη, ο οποίος χτυπήθηκε από όχημα στην Ακτή Δημαίων, στο ύψος της Παπαφλέσσα.

Το ατύχημα σημειώθηκε όταν ΙΧ αυτοκίνητο, μπλε χρώματος, που εκινείτο στο ρεύμα προς Πάτρα, προσπάθησε να αποφύγει πεζή γυναίκα που διέσχιζε τον δρόμο, και χτύπησε τον ποδηλάτη, ο οποίος σφηνώθηκε κάτω από άλλο σταθμευμένο ΙΧ επί της παραλιακής λεωφόρου.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα η Πυροσβεστική με τέσσερα οχήματα, το ΕΚΑΒ και η Αστυνομία και ξεκίνησε η επιχείρηση απεγκλωβισμού. Χρειάστηκε μέχρι και χρήση σάκων αέρα για να καταφέρουν να απεγκλωβίσουν τον άτυχο άνδρα, ο οποίος είχε ήδη καταλήξει.

Σε κατάσταση σοκ είναι ο οδηγός του μπλε οχήματος, νεαρής ηλικίας. Τα αίτια του δυστυχήματος διερευνά η Αστυνομία.

