Θεσσαλονίκη

Σταυρούπολη: επίθεση σε φοιτητές με πέτρες και κοντάρια (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Επεισοδιακή διαμαρτυρία φοιτητικών συλλόγων έξω από σχολείο. Πώς ομάδα κουκουλοφόρων επιτέθηκε σε διαδηλωτές.

Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν σε φοιτητική διαμαρτυρία, έξω από το 1ο - 2ο Λύκειο Σταυρούπολης, στη δυτική Θεσσαλονίκη.

Κατά τη διάρκεια της φοιτητικής διαμαρτυρίας έξω από το σχολείο, ομάδα κουκουλοφόρων επιτέθηκε σε διαδηλωτές με πέτρες και πυρσούς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τουλάχιστον δύο φοιτητές φέρουν τραύματα στο κεφάλι από κοντάρια, ενώ υπάρχουν αναφορές ότι οι κουκουλοφόροι είχαν επάνω τους και σουγιά.

Λίγη ώρα αργότερα η πόρτα της εισόδου στο σχολείο έκλεισε, ενώ οι φοιτητές πραγματοποιούν πορεία.

Πηγή: thesstoday.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Παπαδόπουλος για Θήβα: 1700 σεισμοί από τον Ιούλιο μέχρι τώρα (βίντεο)

Κορονοϊός - Σαρηγιάννης: αύξηση κρουσμάτων στα μέσα Οκτώβρη (βίντεο)

Αντιεμβολιαστές: Δικογραφίες για ιστοσελίδες και λογαριασμούς στα social media