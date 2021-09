Ηράκλειο

Σεισμός στην Κρήτη - Ιάκωβος Τζαγκαράκης: το μεσημέρι η κηδεία του

Τραγική φιγούρα ο γιος του που βρισκόταν στο σημείο και τραυματίστηκε και ο ίδιος.

Το τελευταίο αντίο θα πουν στις 15:00 το μεσημέρι, συγγενείς και φίλοι στον Ιάκωβο Τζαγκαράκη, ο οποίος έχασε τη ζωή του στον καταστροφικό σεισμό των 5,8 Ρίχτερ στο Ηράκλειο. Η νεκρώσιμος ακολουθία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου Μάρθας Βιάννου.

H είδηση του θανάτου του σκόρπισε θλίψη σε ολόκληρη την Κρήτη, ενώ ο o Μητροπολίτης Καστελίου, Αρκαλοχωρίου και Βιάννου, κ. Ανδρέας, έκανε γνωστό ότι ο 62χρονος είχε κάνει τάμα να σώσει την εκκλησία που τελικά τον καταπλάκωσε.

Τραγική φιγούρα ο γιος του που βρισκόταν στο σημείο και τραυματίστηκε και ο ίδιος, αφού ο σεισμός τον «πρόλαβε» ενώ έβγαινε από την εκκλησία και ο οποίος είδε τον πατέρα του να «χάνεται» κάτω από τα συντρίμμια.

