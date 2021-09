Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Τρένο συγκρούστηκε με φορτηγό

Με φορτηγό συγκρούστηκε τρένο έξω από τη Θεσσαλονίκη. Τα πρώτα στοιχεία.

Τρένο συγκρούστηκε πριν από λίγο με φορτηγό έξω από τη Θεσσαλονίκη, στη Νέα Μαγνησία, στη σιδηροδρομική διάβαση «Καβαλιέρος»

Η σύγκρουση σημειώθηκε στη διάβαση «Καβαλιέρος», στη Νέα Μαγνησία.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το φορτηγάκι παραβίασε την ισόπεδη φυλασσόμενη διάβαση στις γραμμές του τρένου με αποτέλεσμα να παρασυρθεί από την αμαξοστοιχία.

Πρόκειται για την αμαξοστοιχία 36-32 που εκτελούσε το δρομολόγιο από Σέρρες προς Θεσσαλονίκη και το ατύχημα σημειώθηκε 5χλμ πριν από τη Θεσσαλονίκη.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ο οδηγός του μικρού φορτηγού, ενώ δεν τραυματίστηκε κανένας από τους 30 επιβάτες του τρένου.

Ζητήθηκε και από το ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης να στείλει για να λεωφορείο στο σημείο, ενώ στήθηκε επιχείρηση για την ανάσυρση του οχήματος και του συρμού από το σημείο.

Βίντεο: grtimes.gr

