Λάρισα

Λάρισα: Τροχαίο με τραυματισμό διανομέα φαγητού

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μηχανή που οδηγούσε νεαρός ντελιβεράς συγκρούστηκε με διερχόμενο αυτοκίνητο.

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης στη Λάρισα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, όλα έγιναν περίπου στις 10.30 όταν υπό άγνωστες συνθήκες – στην οδό Γεωργιάδου και συγκεκριμένα στο ύψος των Παλαιών Σφαγείων – συγκρούστηκαν μηχανή που οδηγούσε διανομέας φαγητού με διερχόμενο αυτοκίνητο.

Στο σημείο έσπευσε η Αστυνομία, ενώ ο νεαρός οδηγός της μηχανής μεταφέρθηκε τραυματισμένος στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας.

Πηγή: larissanet

Ειδήσεις σήμερα:

“Άγριες Μέλισσες”: απόσπασμα από το επεισόδιο της Τρίτης (βίντεο)

Καιρός: Επιδείνωση με καταιγίδες και κρύο

Αντετοκούνμπο: Γιατί έκανα το εμβόλιο