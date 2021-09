Θεσσαλονίκη

Σταυρούπολη: Φωτιά στα ΕΠΑΛ όπου έγιναν τα επεισόδια (εικόνες)

Εκκενώθηκε το σχολικό κτήριο της Θεσσαλονίκης, όπου το πρωί σημειώθηκαν τα επεισόδια.

Φωτιά φέρεται να εκδηλώθηκε στο κτήριο όπου στεγάζονται το 1ο και το 2ο ΕΠΑΛ στη Σταυρούπολη, στη Θεσσαλονίκη.

Πρόκειται για το σχολείο όπου το πρωί σημειώθηκαν επεισόδια μεταξύ φοιτητών που έκαναν αντιφασιστική συγκέντρωση και αγνώστων.

Μετά τα επεισόδια, οι μαθητές του σχολείου διαπίστωσαν ότι έβγαινε καπνός από αίθουσα του 3ου ορόφου και εκκένωσαν το κτήριο.

Στο σημείο έσπευσε όχημα της Πυροσβεστικής με τρεις πυροσβέστες, χωρίς όμως να εντοπιστεί εστία πυρκαγιάς.

