Ανήλικοι “σήκωσαν” 26000 ευρώ με κλεμμένες πιστωτικές κάρτες

Τρεις συλλήψεις στη Θεσσαλονίκη. Πως δρούσαν οι ανήλικοι

Δυο 17χρονοι, με συνεργό έναν 29χρονο, απέσπασαν πάνω από 26.000 ευρώ κλέβοντας πιστωτικές κάρτες στη Νεάπολη στη Θεσσαλονίκη.

Με το πρόσχημα ότι κάτι έπεσε από το μπαλκόνι .όπως έλεγαν σε ενοίκους διαμερισμάτων, οι 17χρονοι έμπαιναν στα σπίτια και αποσπούσαν χρήματα, πιστωτικές κάρτες και τιμαλφή.

Ο 29χρονος μετέφερε τους δύο νεαρούς με αυτοκίνητο στις οικίες των θυμάτων, αλλά και σε διάφορα ΑΤΜ, από όπου απέσπασαν τα χρήματα. Εις βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία.

