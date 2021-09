Ηράκλειο

Σεισμός στο Ηράκλειο: Ένας σκύλος τριγυρνά μόνος στα ερείπια (εικόνες)

O σκύλος είναι ο μοναδικός "κατοικος" στο χωριό Χουμέρι, που ισοπέδωσε ο σεισμός

Bομβαρδισμένο… τοπίο το χωριό Χουμέρι καθώς ο φονικός σεισμός στο Αρκαλοχώρι Ηρακλείου ισοπέδωσε τα πάντα.

Σπίτια έχουν πέσει, δρόμοι έχουν καταστραφεί ενώ παντού κυριαρχεί η ερημιά καθώς οι κάτοικοι έχουν φύγει από την περιοχή φοβούμενοι τους συνεχόμενους μετασεισμούς.

Μόνο ένας σκύλος έχει μείνει σε όλο το χωριό και αποτελεί πλέον τον τελευταίο "κάτοικο" του χωριού.

Ο σκύλος άλλοτε βρίσκει καταφύγιο στα χαλάσματα, κι άλλοτε βγαίνει στο δρόμο και ξαπλώνει για να τον δει ο ήλιος.

