Πιερία

Διαρροή επικίνδυνου υλικού από φορτηγό στην εθνική οδό

Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, με ειδικό όχημα περισυλλογής χημικών.

(εικόνα αρχείου)

Συναγερμός σήμανε στην Πιερία, μετά τη διαρροή επικίνδυνου υλικού από δεξαμενή φορτηγού οχήματος, επί της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης-Αθήνας, στο ρεύμα προς Αθήνα, στο ύψος της Λεπτοκαρυάς.

Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για αμμωνία και κάποιο οξύ. Σημειώνεται ότι το φορτηγό δεν έχει εμπλακεί σε τροχαίο ατύχημα.

Επί τόπου έσπευσαν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα, καθώς και ομάδα της 2ης ΕΜΑΚ με 5 πυροσβέστες και ειδικό όχημα περισυλλογής χημικών.

