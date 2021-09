Ηράκλειο

Σεισμός στην Κρήτη: νέοι μετασεισμοί στο Αρκαλοχώρι

Πρωινή αναστάτωση για τους κατοίκους στην ευρύτερη περιοχή του Αρκαλοχωρίου, που πέρασαν δεύτερη νύχτα σε σκηνές και αυτοκίνητα.

Συνεχίζει να τρέμει η γη στο Αρκαλοχώρι και τις γύρω περιοχές.

Στις 07:26 της Τετάρτης, ενώ η Χρύσα Φώσκολου μετέδιδε ζωντανά το ρεπορτάζ της απο την Κρήτη στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα", σημειώθηκε ακόμη ένας ιδιαίτερα αισθητός μετασεισμός που αναστάτωσε τους κατοίκους, οι οποίοι για δεύτερη νύχτα διέμειναν σε σκηνές ή μέσα στα αυτοκινητα τους.

Στις 07:06 και στις 07:19 είχαν προηγηθεί ακόμη δύο σεισμοί, 3,2 και 2,8 Ρίχτερ αντιστοίχως.

Στις 08:51 σημειώθηκε ακόμη ένας μετασεισμός, εντάσεως 3,5 Ρίχτερ, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο. Στις 09:04 ακολούθησε σεισμός εντάσεως 3 Ρίχτερ.

Σεισμόπληκτοι που μίλησαν στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" του ΑΝΤ1 ανέφεραν ότι πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερο ενδιαφέρον και πιό ουσιαστική στήριξη τους, λέγοντας μεταξύ άλλων, πως δεν δόθηκαν ούτε το δεύτερο βράδυ στρώματα σε όλους για να κοιμηθούν στις σκηνές και αρκετοί έστρωσαν και κοιμήθηκαν στο έδαφος, ενώ άλλοι υποστήριξαν ότι σε χωριά με πολλά σπίτια κατεστραμμένα απο τα Ρίχτερ, η μόνη βοήθεια προς τους κατοίκους την Τρίτη ήταν ένα πιάτο με φακές που τους δόθηκε το βράδυ.