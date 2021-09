Θεσσαλονίκη

ΕΠΑΛ Σταυρούπολης: Νέα επεισόδια με μολότοφ και χημικά (βίντεο)

Πεδίο μάχης ο χώρος έξω από τα 1ο και 2ο ΕΠΑΛ Σταυρούπολης.



Σε πεδίο μάχης μετατράπηκε για δεύτερη ημέρα ο χώρος έξω από τα 1ο και 2ο ΕΠΑΛ Σταυρούπολης.

Ομάδα ατόμων με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, χρησιμοποιώντας και πάλι το σχολείο ως ορμητήριο, βγήκε από το προαύλιο και επιτέθηκε με βόμβες μολότοφ, κροτίδες, πέτρες και άλλα αντικείμενα προς τα άτομα που πραγματοποιούσαν αντιφασιστική συγκέντρωση έξω από το σχολείο και με αφορμή τα χθεσινά επεισόδια.





Οι αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονταν στο σημείο επενέβησαν άμεσα, κάνοντας χρήση χημικών.

Το πρωί οι καθηγητές του ΕΠΑΛ έλεγχαν στην είσοδο του σχολείου αν είναι μαθητές όσοι εισέρχονταν και παραμένει αδιευκρίνιστο αν τα άτομα που χρησιμοποίησαν το σχολείο ως ορμητήριο για την επίθεση ήταν μαθητές που βγήκαν από τις τάξεις ή εξωσχολικοί που βρήκαν τρόπο να μπουν μέσα στην αυλή.

Μέλη των φοιτητικών συλλόγων παραμένουν συγκεντρωμένοι στο σημείο, φωνάζοντας συνθήματα.

