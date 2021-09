Θεσσαλονίκη

Καλαμαριά: Εξιχνιάστηκε η ληστεία με... σημείωμα σε τράπεζα

Που εντοπίστηκε ο δράστης της ληστείας και πως κατάφεραν να τον πιάσουν οι αστυνομικοί.



Την εξιχνίαση ληστείας που τελέστηκε τον περασμένο Αύγουστο σε υποκατάστημα τράπεζας στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, όπου ένοπλος, φορώντας ιατρική μάσκα και κρατώντας πιστόλι, επέδειξε σε υπάλληλο σημείωμα με το οποίο απέσπασε ποσό άνω των 7.000 ευρώ από το ταμείο, ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ.

Ως δράστης της ληστείας ταυτοποιήθηκε ελληνικής καταγωγής άνδρας, 51 ετών, ο οποίος εντοπίστηκε το πρωί της Τρίτης στην ίδια περιοχή, όταν κινούμενος πεζός δεν συμμορφώθηκε σε σήμα αστυνομικών που επιχείρησαν να τον ελέγξουν και γι' αυτό τον λόγο συνελήφθη για απείθεια.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, σε έρευνα που έγινε στο σπίτι του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν είδη υπόδυσης που χρησιμοποίησε κατά τη διάπραξη της ληστείας.

Η σχηματισθείσα δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

