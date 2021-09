Θεσσαλονίκη

Επεισόδια στο ΕΠΑΛ Σταυρούπολης: Τραυματισμοί και συλλήψεις (εικόνες)

Άγρια επεισόδια και σήμερα στο ΕΠΑΛ Σταυρούπολης με μολότοφ και χημικά. Παρέμβαση εισαγγελέα ζήτησε η Κεραμέως.



Σε δεκάδες προσαγωγές και πέντε συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία νωρίτερα κοντά στο σημείο όπου έγιναν τα πρωινά επεισόδια στο ΕΠΑΛ Σταυρούπολης.

Τουλάχιστον οι τρεις από τους συλληφθέντες είναι ανήλικοι, οι οποίοι φαίνεται να κινούνταν προς το σχολείο για να συνδράμουν τα άτομα που βρίσκονται εντός του συγκροτήματος. Πάνω τους βρέθηκαν αιχμηρά αντικείμενα και γι' αυτόν τον λόγο συνελήφθησαν για παράβαση του νόμου περί όπλων.

Στο μεταξύ, μαθητές του ΕΠΑΛ Σταυρούπολης τραυματίστηκαν ελαφρά μετά τα σημερινά επεισόδια και δύο απ' αυτούς τους παρέλαβε το ΕΚΑΒ. Οι μαθητές, βγαίνοντας από τον χώρο του σχολείου, δεν θέλησαν να μιλήσουν για τα άτομα που τους επιτέθηκαν, ενώ μαθήτρια πρόσφυγας από τη Συρία ζήτησε να έλθουν να την παραλάβουν καθώς η ένταση τής ξύπνησε δυσάρεστες μνήμες. Οι μαθητές βρίσκονταν μέσα στις τάξεις, όταν ομάδα ατόμων με κουκούλες επιτέθηκαν με πέτρες, μολότοφ, μπουκάλια και άλλα αντικείμενα από τον αύλειο χώρο του σχολείου προς τη μεριά συγκεντρωμένων φοιτητών και εκπροσώπων εκπαιδευτικών ενώσεων.

Οι φοιτητές έχουν αποχωρήσει από το σημείο όπου η αστυνομία τους είχε απωθήσει για περίπου 1,5 ώρα, προκειμένου να τους κρατήσει σε απόσταση από την περίμετρο του σχολείου, καθώς τα άτομα που τους επιτέθηκαν νωρίτερα προσπαθούσαν και πάλι να εισέλθουν στον αύλειο χώρο για να το χρησιμοποιήσουν ως ορμητήριο νέας επίθεσης. Οι φοιτητές πραγματοποίησαν πορεία στους δρόμους γύρω από το σχολείο, ενώ γονείς παραλαμβάνουν σταδιακά τα παιδιά τους δηλώνοντας φοβισμένοι από τα γεγονότα και ανήσυχοι για την ασφάλεια των μαθητών.

Στο μεταξύ, μέλη συνδικαλιστικών εκπαιδευτικών οργανώσεων απευθύνθηκαν σε εκπαιδευτικούς του σχολείου κατηγορώντας τους ότι επιτρέπουν τη είσοδο εξωσχολικών ακραίων στοιχείων.

Παρέμβαση εισαγγελέα ζήτησε η Νίκη Κεραμέως

Σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Παιδείας, με αφορμή τα νέα επεισόδια στο ΕΠΑΛ Σταυρούπολης, αναφέρει ότι "βίαιες συμπεριφορές σαν αυτές που σημειώθηκαν στα ΕΠΑΛ Σταυρούπολης είναι απολύτως καταδικαστέες και δεν πρόκειται να γίνουν ανεκτές. Μεμονωμένες ομάδες δεν μπορούν να στέκονται εμπόδιο στην πρόοδο των παιδιών μας και να αμαυρώνουν τα σχολεία μας, χώρους γνώσης, δημιουργίας, ελεύθερης σκέψης. Με αναφορά της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκης Κεραμέως προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης ζητείται η παρέμβασή του για τα γεγονότα που λαμβάνουν χώρα στα ΕΠΑΛ Σταυρούπολης."

ΣΥΡΙΖΑ: Τα υπουργεία Παιδείας και Προστασίας Πολίτη απλά παρακολουθούν τους νεοναζί να μετατρέπουν σχολείο σε ορμητήριο

«Εδώ και δύο μέρες, με την κάλυψη της Χρυσής Αυγής, νεοναζί έχουν μετατρέψει λύκειο στη Σταυρούπολη σε πεδίο μάχης. Σήμερα ανενόχλητοι κατάφεραν να εκτοξεύουν ακόμα και μολότοφ εναντίον της αντιφασιστικής συγκέντρωσης, υπό τα αδιάφορα βλέμματα διμοιρίας των ΜΑΤ», αναφέρει ο Νάσος Ηλιόπουλος, σχετικά με τα γεγονότα στο Λύκειο της Σταυρούπολης. «Η ηγεσία των νεοναζί μπορεί να είναι φυλακή, το δηλητήριο όμως του ρατσισμού και του φασισμού είναι ακόμα εδώ». Υποστηρίζει ότι «η κυβέρνηση έχει τεράστιες ευθύνες για τη σημερινή έκρηξη νεοναζιστικής βίας», σημειώνει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, αναφέροντας ειδικότερα ότι «η αναβάθμιση της ακροδεξιάς της πτέρυγας και η ανοχή ακόμα και της δημοσιοποίησης ονομάτων νηπίων με μεταναστευτική καταγωγή από βουλευτή της δίνει χώρο στους νεοναζί και ανοίγει το δρόμο για πιο επιθετικές ενέργειες από τη μεριά τους». Κατηγορεί την κυβέρνηση ότι «τα υπουργεία Παιδείας και Προστασίας του Πολίτη απλά παρακολουθούν τους νεοναζί να μετατρέπουν σχολείο σε ορμητήριο». «Η κοινωνία θα παλέψει και θα νικήσει ξανά τους νεοναζί, ούτε βήμα πίσω», υπογραμμίζει ο κ. Ηλιόπουλος.

ΚΚΕ: Εγκληματική επίθεση χρυσαυγίτικων, εθνικιστικών και ναζιστικών ομάδων

«Καταγγέλλουμε την εγκληματική επίθεση χρυσαυγίτικων, εθνικιστικών και ναζιστικών ομάδων με ξύλα, λοστάρια, πέτρες, ακόμα και βόμβες μολότοφ, μέσα από το ΕΠΑΛ Σταυρούπολης, ενάντια σε γονείς, μαθητές και φοιτητές», αναφέρει σε ανακοίνωση του το ΚΚΕ. Χαρακτηρίζει «απαράδεκτη» τη στάση της αστυνομίας, λέγοντας ότι «την ώρα της επίθεσης των φασιστικών ομάδων οι αστυνομικές δυνάμεις απωθούσαν ρίχνοντας χημικά και δακρυγόνα τους γονείς, τους μαθητές και τους φοιτητές και έκαναν πλάτη στις φασιστικές δυνάμεις», και καταλογίζει ευθύνες στη διεύθυνση του σχολείου και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, γιατί, όπως τονίζει, «με την ανοχή τους το σχολείο μετατράπηκε σε ορμητήριο των φασιστών με τους μαθητές που πήγαν το πρωί να κάνουν το μάθημά τους να βρίσκονται εγκλωβισμένοι μέσα στο κτήριο». Το ΚΚΕ ζητάει από την κυβέρνηση «να αναλάβει τώρα τις ευθύνες της» και καλεί στο συλλαλητήριο που οργανώνουν φοιτητικοί σύλλογοι και φορείς, το απόγευμα, στην πλατεία Τερψιθέας.





