Σεισμός στην Κρήτη: Πανικός σε δημοτικό σχολείο την ώρα του Εγκέλαδου (βίντεο)

Ο Δάσκαλος του Θραψανού περιγράφει στον ΑΝΤ1 τις στιγμές αγωνίας που έζησε με τους μαθητές του την ώρα του σεισμού.

Ο ισχυρός σεισμός των 5,8 Ρίχτερ στο Ηράκλειο της Κρήτης προκάλεσε σοβαρές ζημιές και στο Δημοτικό Σχολείου Θραψανού, του χωριού που βρίσκεται κοντά στο Αρκαλοχώρι.

Ο δάσκαλος Βασίλης Δαμιανάκης, μίλησε στο μεσημβρινό δελτίο του ΑΝΤ1 και περιέγραψε τις στιγμές αγωνίας τη στιγμή της δόνησης, τονίζοντας ωστόσο ότι τα παιδιά από την πρώτη ημέρα που μπήκαν στα σχολεία, με την έναρξη της σχολικής χρονιάς, ενημερώθηκαν για το σχέδιο εγκατάλειψης του κτηρίου σε περίπτωση σεισμού, το οποίο υπήρχε και τοιχοκολλημένο στον τοίχο της τάξης.

Όπως είπε, ετοιμαζόταν να τους δείξει μια άσκηση γραμματικής στον πίνακα όταν έγινε ο σεισμός, σημειώνοντας ότι «αμέσως τα παιδιά μπήκαν κάτω από τα θρανία. Τα παιδιά ούρλιαζαν, εγώ τους φώναζα «ψυχραιμία». Τα ρωτούσα αν χτύπησε κανένα παιδί, έπαιρνα απάντηση και ήλπιζα να μην έχει χτυπήσει κάποιο. Παρότι ήταν ανοικτά και τα τρία παράθυρα, σηκώθηκε σκόνη και υπήρχε και πρόβλημα αναπνευστικό για κάποια παιδιά, γιατί ο σεισμός είχε και μεγάλη διάρκεια».

Αναφέρθηκε ακόμη, στο πλαίσιο του ρεπορτάζ, ότι τα παιδιά είχαν κάνει τρεις ασκήσεις για την περίπτωση σεισμού, από την έναρξη της σχολικής χρονιάς και μάλιστα την πρώτη την είχαν πάρει στην πλάκα, όμως «στις επόμενες δύο, ήταν πειθαρχημένα και την εκτέλεσαν σωστά».

Το σχολείο έχει υποστεί σημαντικές ζημιές, κομμάτια από σοβάδες έχουν πέσει πάνω στα θρανία και στα ανοιχτά βιβλία που άφησαν τα παιδιά φεύγοντας άρον άρον από την αίθουσα.

Σιγά σιγά θα πρέπει να πάρουν πίσω αυτά τα βιβλία, για να συνεχίσουν μέσω τηλεκπαίδευσης τα μαθήματα, καθώς το σχολείο τους έχει κριθεί ακατάλληλο για χρήση.





