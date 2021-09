Σέρρες

Σέρρες: Αιματηρός καβγάς μεταξύ ζευγαριού

Έντονος καβγάς ζευγαριού. Ο ένας στο νοσοκομείο, ο άλλος στο Αστυνομικό Τμήμα.

Στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών νοσηλεύεται αυτήν την ώρα ένας 42χρονος άνδρας, μετά από καβγά που είχε με την 23χρονη σύντροφό του.

Το περιστατικό συνέβη τα ξημερώματα της Τετάρτης, όταν το ζευγάρι λογομάχησε έντονα, με την 23χρονη να τραυματίζει με αιχμηρό αντικείμενο τον 42χρονο σύντροφό της, στην κοιλιακή χώρα.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της πόλης, με τις πληροφορίες να αναφέρουν πως η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία.

Από το Αστυνομικό Τμήμα Σερρών σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος της 23χρονης για επικείμενη σωματική βλάβη και για τη νομοθεσία περί ενδοοικογενειακής βίας.

