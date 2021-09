Θεσσαλονίκη

Επεισόδια στην Σταυρούπολη: Αστυνομικός κλοιός γύρω από το ΕΠΑΛ

Ένταση από νωρίς με γονείς να διαμαρτύρονται. Διμοιρίες των ΜΑΤ είναι γύρω από το σχολείο. Συλλήψεις για τα χθεσινά επεισόδια.



Κανονικά θα λειτουργήσει σήμερα, το 1ο - 2ο ΕΠΑΛ Σταυρούπολης στη Θεσσαλονίκη, με την αστυνομία να έχει περικυκλώσει τις εγκαταστάσεις προκειμένου να αποφευχθεί νέος γύρος επεισοδίων μετά τις σκηνές βίας που διαδραματίστηκαν τις τελευταίες δυο ημέρες.

Αστυνομικοί κάνουν περιπολίες στα γύρω στενά, ενώ περιμετρικά του σχολείο έχουν αναπτυχθεί και διμοιρίες των ΜΑΤ.

Ωστόσο, ένταση σημειώθηκε όταν μέλη της Ομοσπονδίας Γονέων και εκλεγμένων σωματείων θέλησαν να φτάσουν μπροστά στο σχολείο και η αστυνομία τους απαγόρευσε.

«Θα ήθελα να παρακαλέσω και τους γονείς και όσους άλλους έχουν συγκεντρωθεί για να διαμαρτυρηθούν εναντίον αυτών των θυλάκων φασισμού που πάνε να σχηματιστούν και να ωθήσουν τα παιδιά σε παραβατική συμπεριφορά και να τους πω ότι η Πολιτεία είναι παρούσα για να μην επιτρέψει αυτά τα φαινόμενα. Πρέπει όλοι να αναλογιστούμε ότι στο σχολείο υπάρχουν ανήλικα παιδιά. Πρέπει εν τη γενέσει του να αντιμετωπίσουμε αυτό που πάει να δημιουργηθεί. Η Πολιτεία είναι παρούσα και δεν θα το επιτρέψει», είπε ο Ελευθέριος Οικονόμου στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» για τα επεισόδια στα ΕΠΑΛ Σταυρούπολης.

Εν τω μεταξύ, σε εξέλιξη είναι οι έρευνες της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης για τα βίαια επεισόδια που διαδραματίστηκαν τα δύο τελευταία 24ωρα στα ΕΠΑΛ Σταυρούπολης, στη Θεσσαλονίκη. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει έντεκα συλλήψεις, από τις οποίες οι περισσότερες αφορούν σε ανήλικους.

Αργά το βράδυ, η ΕΛ.ΑΣ. ανακοίνωσε τη σύλληψη τεσσάρων ατόμων, συνδεόμενων με τα συγκεκριμένα επεισόδια. Ειδικότερα, πρόκειται για έναν 19χρονο μαθητή κι έναν 20χρονο εξωσχολικό, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για διατάραξη κοινής ειρήνης και παράβαση του νόμου περί όπλων (επειδή στην κατοχή τους βρέθηκαν δύο μαχαίρια κι ένα αεροβόλο πιστόλι).

Επιπλέον, κατά την ίδια ανακοίνωση, συνελήφθη ένας 15χρονος μαθητής επειδή είχε αναρτήσει σε διαδικτυακή εφαρμογή φωτογραφίες με μαχαίρια και πιστόλια. Κατά την έρευνα που διενεργήθηκε στο σπίτι του κατασχέθηκαν δύο περίστροφα αερίου με έξι φυσίγγια, ένα μαχαίρι, ένας σουγιάς, μία θήκη όπλου, ένα κοντάρι κι ένα ρόπαλο του μπέιζμπολ. Εκτός από τον ανήλικο συνελήφθη κι ο 54χρονος πατέρας του, καθώς κατείχε μία κυνηγετική καραμπίνα και 17 φυσίγγια, χωρίς να κατέχει την απαιτούμενη άδεια.

Είχε προηγηθεί η σύλληψη πέντε μαθητών (15 έως 17 ετών) κι ενός 20χρονου εξωσχολικού για οπλοκατοχή (βρέθηκαν πάνω τους μαχαίρια, μία σιδερογροθιά κ.ά.). Οι παραπάνω ανήλικοι οδηγήθηκαν ήδη στον εισαγγελέα και αφέθηκαν ελεύθεροι αφού παραπέμφθηκαν να δικαστούν με ρητή δικάσιμο σε δικαστήριο Ανηλίκων.

Τέλος, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, για τα επεισόδια που εκτυλίχθηκαν στην πλατεία Τερψιθέας, κοντά στα ΕΠΑΛ Σταυρούπολης, στη διάρκεια αντιφασιστικού συλλαλητηρίου όπου διαδηλωτές δέχθηκαν επίθεση, συνελήφθη ένα άτομο για κατοχή σπρέι πιπεριού.





