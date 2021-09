Χανιά

Πλατανιάς Χανίων: Χασισοφυτεία με χιλιάδες δενδρύλλια (εικόνες)

Πάνω από 2500 δενδρύλλια ινδικής κάνναβης εντοπίστηκαν στον Πλατανιά Χανίων.

Ολοκληρώθηκε, συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση κατά τη διάρκεια της οποίας εντοπίστηκε φυτεία δενδρυλλίων κάνναβης, σε περιοχή του Δήμου Πλατανιά στα Χανιά την οποία καλλιεργούσαν οι δράστες σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους όπου εντοπίστηκαν και εκριζώθηκαν συνολικά 2.650 δενδρύλλια κάνναβης.

Η επιχείρηση οργανώθηκε ύστερα από συστηματική έρευνα και κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων που περιήλθαν στο Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Ασφάλειας Χανίων και συμμετείχαν αστυνομικοί της δίωξης, του Τμήματος Ειδικής Κατασταλτικής Αντιτρομοκρατικής Μονάδας, των ΤΑΕ και της ΟΠΚΕ.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν σε δυσπρόσιτη περιοχή του Δήμου Πλατανιά δεκατέσσερις ειδικά διαμορφωμένους χώρους στους οποίους καλλιεργούνταν τα δενδρύλλια κάνναβης όλα στο στάδιο της πλήρους ανάπτυξης ύψους έως 3 μέτρων τα οποία και εκριζώθηκαν. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών, ενώ η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Χανίων.

Στο μεταξύ, εξιχνιάστηκε, από την Ασφάλεια Ρεθύμνης, υπόθεση απάτης για την οποία σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τριών ατόμων, δύο αλλοδαπών και ενός Έλληνα. Η υπόθεση απασχόλησε την αστυνομία όταν άγνωστα άτομα, προσποιούμενα εκπροσώπους εταιρείας διαχείρισης μηχανημάτων έκδοσης χρονοκαρτών κινητής τηλεφωνίας επικοινώνησαν τηλεφωνικά με Έλληνα ιδιοκτήτη επιχείρησης στο Ρέθυμνο.

Παρουσιάζοντας ψευδή γεγονότα ως αληθινά, τον έπεισαν να εκδώσει είκοσι δύο κάρτες ανανέωσης χρόνου εταιρείας κινητής τηλεφωνίας συνολικής χρηματικής αξίας 660 ευρώ προσπορίζοντας με αυτό τον τρόπο για τους ιδίους, παράνομο περιουσιακό όφελος. Από την προανάκριση και την κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων, προέκυψε ότι δράστες είναι οι δύο αλλοδαποί και ο Έλληνας σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε η δικογραφία για το αδίκημα της απάτης.

