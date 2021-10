Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Σκύλος δάγκωσε ανήλικο κορίτσι

Ο σκύλος δάγκωσε το παιδί στο μάγουλο, με αποτέλεσμα να χρειαστεί η μεταφορά του σε νοσοκομείο.

Επίθεση από σκύλο δέχθηκε ένα κοριτσάκι μόλις 4 ετών, ενώ βρισκόταν με τον πατέρα του σε κεντρικό σημείο της Θεσσαλονίκης.

Ο σκύλος δάγκωσε το παιδί στο μάγουλο, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στα εξωτερικά ιατρεία του νοσοκομείου Παπαγεωργίου, όπου οι γιατροί προχώρησαν σε συρραφή των δύο τραυμάτων και χορήγηση αντιλυσσικού ορού.

Στη συνέχεια όμως, κρίθηκε απαραίτητη η νοσηλεία του παιδιού για προληπτικούς λόγους, ενώ στο νοσοκομείο κλήθηκε και η Αστυνομία.

Άγνωστο παραμένει μέχρι αυτή την ώρα, αν έχει υποβληθεί μήνυση από πλευράς της οικογένειας της 4χρονης.

