Ρόδος: πτώμα βρέθηκε σε παλιό νοσοκομείο (εικόνες)

Η σορός βρέθηκε σε ένα καμαράκι, σε προχωρημένη σήψη.

Σοκάρει η υπόθεση ανεύρεσης σορού στο Παλιό Νοσοκομείο Ρόδου, κοντά στις εγκαταστάσεις του ΟΚΑΝΑ.

Αμέσως σήμανε συναγερμός στις Αρχές, ενώ σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, δεν εντοπίζονται στοιχεία εγκληματικής ενέργειας.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται πάντως οι έρευνες από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ρόδου.

