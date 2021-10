Θεσσαλονίκη

ΕΠΑΛ Ευόσμου: Δεκάδες προσαγωγές για τα επεισόδια (εικόνες)

Για δεύτερη ημέρα συνεχίστηκαν τα επεισόδια στο ΕΠΑΛ Ευόσμου στην Θεσσαλονίκη. Η ανακοίνωση της Αστυνομίας.



Συνολικά 38 προσαγωγές έγιναν για τα πρωινά επεισόδια στο ΕΠΑΛ Ευόσμου, όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ. Οι προσαχθέντες οδηγήθηκαν στο αστυνομικό μέγαρο Θεσσαλονίκης όπου εξετάζεται η συμμετοχή τους στα επεισόδια.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, 100 με 120 άτομα απέκλεισαν αρχικά το δρόμο μπροστά από το σχολείο, το οποίο, όπως αναφέρεται, τελούσε υπό κατάληψη, και κινούμενα προς τις αστυνομικές δυνάμεις, έριξαν εναντίον τους πέτρες και άλλα αντικείμενα.

Κάποιοι εξ αυτών, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, πραγματοποίησαν στη συνέχεια πορεία σε κεντρικούς δρόμους της περιοχής.

Πάντως, η ένταση πλέον εκτονώθηκε μετά τα επεισόδια που σημειώθηκαν το πρωί από ομάδα ατόμων που συγκεντρώθηκε μπροστά από το σχολικό συγκρότημα, δημιουργώντας οδοφράγματα με κάδους στους οποίους έβαλε φωτιά.

Οι συγκεντρωμένοι κινούνταν ανά διαστήματα καθοδικά από την είσοδο του σχολείου που βρίσκεται στην οδό Σμύρνης εκτοξεύοντας αντικείμενα κυρίως προς το μέρος δημοσιογράφων και τηλεοπτικών συνεργείων, που βρίσκονταν σε κοντινή απόσταση για να καλύψουν τα εν εξελίξει γεγονότα.

Τμήμα των συγκεντρωμένων, πολλοί από τους οποίους είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους, κινήθηκαν πρώτα σε οδούς γύρω από το σχολείο και στη συνέχεια κατευθύνθηκαν προς το ΕΠΑΛ Αμπελοκήπων όπου διμοιρίες των ΜΑΤ απέτρεψαν την προσέγγισή τους, ενώ όταν χωρίστηκαν σε μικρότερες ομάδες με πρόθεση να κατευθυνθούν προς το ΕΠΑΛ Σταυρούπολης δικυκλιστές της αστυνομίας τους ακολούθησαν.

Στο σχολικό συγκρότημα του ΕΠΑΛ Ευόσμου λειτουργούν δύο σχολικές μονάδες, το 1ο και το 2ο Επαγγελματικά Λύκεια. Από χθές το 1ο ΕΠΑΛ τελεί υπό κατάληψη, ενώ στο 2ο ΕΠΑΛ, τα μαθήματα και χθες και σήμερα έγιναν κανονικά.

Ωστόσο, νέα ένταση σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής έξω από το 1ο και 2ο ΕΠΑΛ Σταυρούπολης, εκεί όπου τις προηγούμενες ημέρες σημειώθηκαν σοβαρά επεισόδια, με μαθητές να επιτίθενται με βόμβες μολότοφ και διάφορα άλλα αντικείμενα, κατά φοιτητών.

