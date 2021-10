Φθιώτιδα

Λαμία: 8χρονος μαθητής πέθανε στο νοσοκομείο

Σοκ και θλίψη έχει προκαλέσει στην Λαμία η είδηση του θανάτου ενός 8χρονου παιδιού.



Σοκ έχει προκαλέσει στη Λαμία ο θάνατος ενός 8χρονου μαθητή που άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο Παίδων.

Tο παιδί φέρεται την προηγούμενη ημέρα να είχε ενοχλήσεις στην κοιλιακή χώρα και οι γονείς του το πήγαν για εξετάσεις στο Νοσοκομείο Λαμίας, σύμφωνα με το lamiareport.gr.

Μετά από τις απαραίτητες εξετάσεις τα ξημερώματα της Πέμπτης δόθηκε εντολή να διακομιστεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για παιδοχειρουργική εκτίμηση στο Νοσοκομείο Παίδων, όπου και κατέληξε το μεσημέρι της ίδιας μέρας, χωρίς να έχει γίνει γνωστή η ακριβής αιτία του θανάτου του.

