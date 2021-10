Μεσσηνία

Κυπαρισσία: Στα δικαστήρια ο ύποπτος για τη δολοφονία της Μόνικα

Ο βασικός ύποπτος για τη δολοφονία της γυναίκας που βρέθηκε τσιμεντωμένη στην αυλή το σπιτιού της, βρέθηκε ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Στο Δικαστικό Μέγαρο Κυπαρισσίας εμφανίστηκε το πρωί ο 39χρονος Ρουμάνος, βασικός ύποπτος για τη δολοφονία της 42χρονης Μόνικα.

Ο κατηγορούμενος πήρε προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα.

Είχε παραδοθεί λίγες μέρες πριν στο αστυνομικό τμήμα του αεροδρομίου του Αϊντζχόφεν, στην Ολλανδία.

Η σορός της Μόνικα είχε βρεθεί στην αυλή του σπιτιού του, «τσιμεντωμένη» το περασμένο καλοκαίρι και είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψή του από τις ελληνικές Αρχές. Είχε επίσης διαπιστωθεί ότι, στο παρελθόν ο 39χρονος είχε απασχολήσει τις Αρχές για υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας.

Πριν από 11 μήνες η άτυχη Μόνικα Γκιους είχε πάει στο νοσοκομείο της Κυπαρισσίας σε άσχημη κατάσταση, ώστε να την περιθάλψουν οι γιατροί. Εκμυστηρεύτηκε στους ασθενείς πως ο τότε σύντροφός της και βασικός ύποπτος την κακοποιούσε. Στη συνέχεια όταν εκείνος εμφανίστηκε στο νοσοκομείο προκλήθηκε ένταση.

«Η γυναίκα μόλις τον αντίκρισε αντέδρασε έντονα. Μας εξηγούσε ότι τη δέρνει, τη χτυπάει, την κακομεταχειρίζεται. Μάλιστα απ' ό,τι έλεγε, εκεί, σε κάποιες κυρίες δίπλα, η συγκεκριμένη γυναίκα είχε φύγει ήδη και πέντε έξι ημέρες από το σπίτι», είχε περιγράψει μάρτυρας του περιστατικού.

Σύμφωνα με την περιγραφή του ανθρώπου που είδε όσα έγιναν στο νοσοκομείο δεν ήταν η πρώτη φορά που η άτυχη γυναίκα πήγαινε εκεί για τις πρώτες βοήθειες.

«H γυναίκα έφυγε πιο μετά. Τη στιγμή που σηκώθηκε να φύγει και μας ζήταγε και συγνώμη, μάλιστα, η γυναίκα, γι' αυτό που είδαμε. Ήταν χτυπημένη κι απ' ό,τι διαπίστωσα, τουλάχιστον στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό ήταν μία οικεία κατάσταση όλη αυτή. Δηλαδή το είχαν ξαναδεί, ήξεραν τα μικρά τους ονόματα», ανέφερε ο μάρτυρας.

