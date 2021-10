Θεσσαλονίκη

Κορονοϊός - Θεσσαλονίκη: Γεμάτες οι ΜΕΘ, άδειοι οι δρόμοι

Καθώς άδειαζαν τα μπαρ, γέμιζαν οι Μονάδες Εντατικής Θεραπείας. Η εικόνα στην πόλη το πρώτο βράδυ του μίνι lockdown.

Πρώτο Σαββατοκύριακο με μίνι lockdown στη Θεσσαλονίκη και από τα μεσάνυχτα τα περισσότερα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος της πόλης κατέβασαν ρολά. Οι δρόμοι άδειασαν και οι πολίτες επέστρεψαν στα σπίτια τους, καθώς η Θεσσαλονίκη πέρασε στο «Επίπεδο Συναγερμού 4» του επιδημιολογικού χάρτη.

Σε κεντρικά σημεία της πόλης είχαν στηθεί αστυνομικά μπλόκα, τα οποία πραγματοποιούσαν ελέγχους σε πεζούς και οχήματα μιας και βάσει των μέτρων απαγορεύεται η κυκλοφορία από 01:00 το βράδυ έως 06:00 το πρωί, με εξαίρεση λόγους εργασίας και σοβαρούς λόγους υγείας. Απαγορεύεται επίσης η μουσική καθ’ όλο το 24ωρο σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και ψυχαγωγίας.

Κι ενώ τα καφέ και τα μπαρ άδειασαν, οι Μονάδες Εντατικής Θεραπείας Covid-19 της Θεσσαλονίκης άρχισαν να γεμίζουν σύμφωνα με στοιχεία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Δημόσιων Νοσοκομείων. Συγκεκριμένα, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ούτε μία κλίνη ΜΕΘ διαθέσιμη.

Συγκεκριμένα, οι 15 κλίνες του νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ είναι καλυμμένες, όπως και οι 15 του Ιπποκρατείου, οι 11 του Παπαγεωργίου, οι 22 του Παπανικολάου και οι 8 του Αγίου Δημητρίου.

