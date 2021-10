Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη στέλεχος οργανωμένου κυκλώματος ναρκωτικών (εικόνες)

Στα χέρια της ΕΛΑΣ και η 38χρονη άμεση συνεργάτιδά του από τη Μολδαβία. Όλα όσα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν.

Συνελήφθη την Παρασκευή στη δυτική Θεσσαλονίκη 48χρονος από την Αλβανία, ο οποίος, σύμφωνα με την αστυνομία, είναι σημαντικό στέλεχος ενός πολύ καλά οργανωμένου κυκλώματος κατοχής, μεταφοράς, απόκρυψης-αποθήκευσης και διακίνησης μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών μέσα στην Ελλάδα.

Αστυνομικοί του Τμήματος Γενικών Υποθέσεων της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών Θεσσαλονίκης συνέλαβαν τον 48χρονο και την 38χρονη άμεση συνεργάτιδά του από τη Μολδαβία και σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία κατά περίπτωση, για παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών, παράβαση του νόμου περί όπλων και παράβαση του νόμου περί αλλοδαπών.

Στο σπίτι τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων δέματα ακατέργαστης κάνναβης 35 κιλών, δέματα κοκαΐνης 960 γραμμαρίων, ζυγαριές, υλικά συσκευασίας και επεξεργασίας, 14 κινητά τηλέφωνα και 17 πακέτα σύνδεσης κινητής τηλεφωνίας.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης, ενώ από την περαιτέρω έρευνα προέκυψε ότι ο 48χρονος στερείται ταξιδιωτικών εγγράφων, καθώς και ότι σε βάρος του εκκρεμεί το μέτρο της απαγόρευσης εισόδου ή διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών σε έδαφος Shengen.

