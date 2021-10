Λακωνία

Ελαφόνησος: θρίλερ με τουρίστες που παρασύρθηκαν από κύματα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Όλα ξεκίνησαν όταν ένας άνδρας ο οποίος έκανε kite surf παρασύρθηκε από τους ισχυρούς ανέμους. Άλλα τρία άτομα, που έσπευσαν να βοηθήσουν, βρέθηκαν σε δυσχερή θέση.

Συναγερμός σήμανε, το μεσημέρι του Σαββάτου, στη Λιμενική Αρχή Νεάπολης Βοιών, για τον εντοπισμών τεσσάρων ατόμων που παρασύρθηκαν από τα κύματα στη θαλάσσια περιοχή της Ελαφονήσου.

Όλα ξεκίνησαν όταν ένας άνδρας ο οποίος έκανε χρήση kite surf παρασύρθηκε από τους ισχυρούς ανέμους. Τότε, τρία άτομα προσπάθησαν να συνδράμουν στην διάσωσή του, με αποτέλεσμα να βρεθούν και οι ίδιοι σε δυσχερή θέση.

Υπό το συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., πραγματοποιήθηκαν έρευνες για τον εντοπισμό τους, από ένα περιπολικό σκάφος Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ. και ένα ιδιωτικό σκάφος, ενώ παράλληλα από στεριάς διενεργήθηκαν έρευνες από περιπολικό όχημα Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., στελέχη του οποίου εντόπισαν τους ανωτέρω αλλοδαπούς, στην εν λόγω θαλάσσια περιοχή.

Οι τέσσερις αλλοδαποί, πιθανότατα τουρίστες, οι οποίοι είχαν εξέλθει στην ξηρά, δήλωσαν καλά στην υγεία τους και δεν αιτούνταν ιατρικής βοήθειας, ενώ από το Λιμεναρχείο Νεάπολης Βοιών κινήθηκε η διαδικασία επιβολής των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων.

Ειδήσεις σήμερα:

Καφές εργαστηρίου δημιουργήθηκε για πρώτη φορά

Η Ατλέτικο Μαδρίτης ξεπέρασε το εμπόδιο της Μπαρτσελόνα

Κορονοϊός: δωρεάν rapid test την Κυριακή σε 33 περιοχές