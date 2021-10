Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Συλλήψεις για τα χθεσινά επεισόδια

Δυο κινητοποιήσεις χθες στην Σταυρούπολη, με αφορμή τα γεγονότα των προηγούμενων ημερών στα ΕΠΑΛ της περιοχής.

Δύο συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν χθες από την ΕΛ.ΑΣ στα επεισόδια που σημειώθηκαν στη Θεσσαλονίκη.

Συγκεκριμένα συνελήφθησαν δύο Έλληνες, 28 και 32 ετών, οι οποίοι κατηγορούνται για παράβαση του νόμου περί όπλων, σωματική βλάβη σε βάρος δημοσίου υπαλλήλου, διατάραξη κοινής ειρήνης κ.α.

Υπενθυμίζεται πως χθες πραγματοποιήθηκαν δύο κινητοποιήσεις στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης, μία από εθνικιστική οργάνωση και η άλλη από μέλη αριστερών οργανώσεων και ατόμων του αντιεξουσιαστικού χώρου, με αφορμή τα γεγονότα των προηγούμενων ημερών στα ΕΠΑΛ της περιοχής.

Η ένταση σημειώθηκε στη δεύτερη πορεία, όταν ομάδα διαδηλωτών, πέταξε διάφορα αντικείμενα προς τις αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες απάντησαν με χρήση δακρυγόνων.

