Θεσσαλονίκη: Επίθεση ακροδεξιών σε μέλη της ΚΝΕ

Από την επίθεση τραυματίστηκε στο κεφάλι ένας 22χρονος, ο οποίος και μεταφέρθηκε με το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παπανικολάου.

Επίθεση σε βάρος μελών της νεολαίας της ΚΝΕ σημειώθηκε από ακροδεξιούς το μεσημέρι στην Ηλιούπολη Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δράστες της επίθεσης πληροφορήθηκαν ότι μέλη της ΚΝΕ, περίπου 20 άτομα, μοίραζαν φυλλάδια στην πλατεία Ελευθερίας, έφτασαν στο σημείο και επιτέθηκαν εναντίον τους.

Οι δράστες, που επιτέθηκαν στα μέλη της νεολαίας της ΚΝΕ ήταν, σύμφωνα με την αστυνομία, περίπου πέντε. Από την επίθεση τραυματίστηκε στο κεφάλι ένας 22χρονος, ο οποίος και μεταφέρθηκε με το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παπανικολάου.

Στο σημείο βρίσκεται ισχυρή αστυνομική δύναμη προκειμένου να εντοπίσει τους δράστες.

