Νάξος: Έφυγε από τον γάμο και τον “πάτησε” αυτοκίνητο

Τον ηλικιωμένο παρέσυρε με το αυτοκίνητό του έτερος προσκεκλημένος στη γαμήλια δεξίωση.

Η θλίψη διαδέχτηκε την χαρά, σε γαμήλια δεξίωση στη Νάξο, λόγω τροχαίου δυστυχήματος με θύμα έναν προσκεκλημένο.

Ειδικότερα, το βράδυ του Σαββάτου και ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη γαμήλια δεξίωση, λίγα χιλιόμετρα έξω από τη Χώρα στον επαρχιακό δρόμο Χώρας – Αγίου Προκοπίου, ένας από τους προσκεκλημένους μεγάλης ηλικίας (85 χρονών), αποχώρησε πεζός.

Η περιοχή ωστόσο έχει ελλιπή φωτισμό με αποτέλεσμα, να συμβεί το μοιραίο, όπως αναφέρει το cyclades24.gr. Κι αυτό γιατί λίγα λεπτά αργότερα ένας ακόμη παρευρισκόμενος, που αποχώρησε από το γάμο με το αυτοκίνητό του, δεν είδε τον άτυχο άνδρα, και τον παρέσυρε...

Αμέσως ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ όπου παρέλαβε τον 85χρονο σε άσχημη κατάσταση και τον μετέφερε στο Κέντρο Υγείας του νησιού. Η μεταφορά του στην Αθήνα κρίθηκε αναγκαία και έτσι ειδοποιήθηκε αμέσως ελικόπτερο για την παραλαβή του.

Ωστόσο λίγο αργότερα ο ηλικιωμένος άνδρας, δεν άντεξε στα βαριά τραύματά του (εσωτερική αιμορραγία) και άφησε την τελευταία του πνοή.

Όσον αφορά τον οδηγό του αυτοκινήτου, αφέθηκε ελεύθερος, ενώ διεξάγεται έρευνα από το Αστυνομικό Τμήμα Νάξου, για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.

Πηγή: cyclades24.gr

