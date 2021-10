Θεσσαλονίκη

ΕΠΑΛ Σταυρούπολης - μητέρα μαθήτριας: Η κόρη μου και συμμαθητές της ξυλοκοπήθηκαν άγρια (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι λέει η μητέρα της μαθήτριας που κατήγγειλε επίθεση μέσα στον χώρο του σχολείου.



Αίσθηση προκαλούν τα όσα είπε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα», μητέρα μαθήτριας η οποία καταγγέλλει ότι το παιδί της έπεσε θύμα ξυλοδαρμού μέσα στο σχολείο της, στο ΕΠΑΛ Σταυρούπολης.

Όπως είπε η κόρη της «έκανε καταγραφή των γεγονότων μέσα στο σχολείο, κάτι που εξόργισε και τους μέσα και τους έξω από το σχολείο και δέχθηκε επίθεση και όσοι πήγαν να την υπερασπιστούν ξυλοκοπήθηκαν εξίσου άγρια μέσα στο σχολείο από μαθητές του σχολείου», είπε μεταξύ άλλων η μητέρα της 15χρονης.

Όπως λέει η κόρη της έχει υποστεί σοκ και δεν θέλει να πάει στο σχολείο, ενώ είπε και άλλοι γονείς δεν στέλνουν τα παιδιά τους γιατί φοβούνται.

Σχετικά με την στάση των καθηγητών του σχολείου, είπε ότι δεν παρενέβησαν στο περιστατικό σημειώνοντας χαρακτηριστικά, ότι τις ημέρες των επεισοδίων «το μόνο παρόν ήταν η απουσία τους».

Παράλληλα, έκανε λόγο για παραβατική συμπεριφορά και στο παρελθόν από τα παιδιά που επιτέθηκαν στην κόρη της και τόνισε ότι «το αυγό πρέπει να σπάσει και τα φιδάκια να πατηθούν».

Ειδήσεις σήμερα:

Πληρωμές από υπουργείο Εργασίας, e-ΕΦΚΑ και ΟΑΕΔ

Eurogroup: Κόστος ενέργειας και πληθωρισμός στην ατζέντα

Τελ Αβίβ: Πτήση της Egypt Air προσγειώθηκε για πρώτη φορά από το 1979 (βίντεο)