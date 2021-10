Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη – μαρτυρία για τα επεισόδια: δεχθήκαμε δολοφονική επίθεση από φασίστες

Τη δική της μαρτυρία για τα επεισόδια που σημειώθηκαν το μεσημέρι της Κυριακής στη Θεσσαλονίκη, έδωσε μια φοιτήτρια η οποία ήταν παρούσα στην επίθεση.

Όπως είπε η Ελίζα, κατά τη διάρκεια μιας προγραμματισμένης ειρηνικής εξόρμησης μελών του ΚΚΕ και της ΚΝΕ προκειμένου να ενημερώσουν για την αντιφασιστική συγκέντρωση του επόμενου Σαββάτου, μια ομάδα περίπου 15 ατόμων τους επιτέθηκε με στειλιάρια, λοστούς και αλυσίδες και προφανή στόχο αφενός να τους τραυματίσουν και αφετέρου να τους φοβίσουν.

«Η επίθεση αυτή ήταν δολοφονική και μάλιστα σε ένα σημείο που υπήρχαν γυναίκες και παιδιά», είπε χαρακτηριστικά η Ελίζα, στην κάμερα του ΑΝΤ1.

