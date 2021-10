Αχαΐα

Κορονοϊός – Πάτρα: “Λουκέτο” και πρόστιμο σε κλαμπ μετά από έλεγχο

Βαριά "καμπάνα" σε κλάμπ στην Πάτρα. Συνελήφθη ο υπεύθυνος του καταστήματος.



Κλειστό για 7 ημέρες θα μείνει ένα γνωστό κλαμπ της Πάτρας καθώς, τα ξημερώματα της Κυριακής μετά από έλεγχο της ΕΛΑΣ διαπιστώθηκε πως εντός του καταστήματος βρισκόντουσαν υπεράριθμοι όρθιοι πελάτες.

Οι αστυνομικοί βεβαίωσαν πρόστιμο 2.000 ευρώ στην επιχείρηση και επέβαλαν κλέισιμο του νυχτερινού καταστήματος για μια εβδομάδα, ενώ ο υπεύθυνος του καταστήματος συνελήφθη με την αυτόφωρη διαδικασία.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

"Συνελήφθη, σήμερα τα ξημερώματα, στην Πάτρα, από αστυνομικούς της Ειδικής Ομάδας Ελέγχων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι λειτουργούσε ως νόμιμος εκπρόσωπος, κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, στον εσωτερικό χώρο του οποίου βρίσκονταν όρθιοι 80 πελάτες. Στον συλληφθέντα βεβαιώθηκε διοικητικό πρόστιμο 2.000 ευρώ και 7ήμερη Παναστολή λειτουργίας του καταστήματος του".

