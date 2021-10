Θεσσαλονίκη

ΕΠΑΛ Σταυρούπολης: Περικυκλωμένο με ΜΑΤ το σχολείο (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε «φρούριο» έχει μετατραπεί το ΕΠΑΛ Σταυρούπολης, όπου είχαν ξεσπάσει βίαια επεισόδια την προηγούμενη εβδομάδα.



Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έχουν παραταχθεί περιμετρικά του ΕΠΑΛ Σταυρούπολης και πραγματοποιούν ελέγχους σε όσους επιχειρούν να προσεγγίσουν το σχολείο ενώ οι μαθητές περνούν ελεύθερα.

Την ίδια ώρα, μπροστά στην κλούβα των ΜΑΤ, στη συμβολή των οδών Κολοκοτρώνη και Θράκης, μέλη- φοιτητές της ΚΝΕ μοιράζουν φυλλάδια σε διερχόμενους και τους καλούν σε αντιφασιστική συναυλία που θα γίνει την ερχόμενη Πέμπτη στην οδό Αγίας Σοφίας.

Εν τω μεταξύ, αίσθηση προκαλούν τα όσα είπε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα», μητέρα μαθήτριας η οποία καταγγέλλει ότι το παιδί της έπεσε θύμα ξυλοδαρμού μέσα στο σχολείο της, στο ΕΠΑΛ Σταυρούπολης.

Όπως είπε η κόρη της «έκανε καταγραφή των γεγονότων μέσα στο σχολείο, κάτι που εξόργισε και τους μέσα και τους έξω από το σχολείο και δέχθηκε επίθεση και όσοι πήγαν να την υπερασπιστούν ξυλοκοπήθηκαν εξίσου άγρια μέσα στο σχολείο από μαθητές του σχολείου», είπε μεταξύ άλλων η μητέρα της 15χρονης.

Σύμφωνα με την ίδια, η κόρη της έχει υποστεί σοκ και δεν θέλει να πάει στο σχολείο, ενώ είπε και άλλοι γονείς δεν στέλνουν τα παιδιά τους γιατί φοβούνται.

Ειδήσεις σήμερα:

Βορίδης: Οι παρελάσεις θα γίνουν κανονικά την 28η Οκτωβρίου

Σεισμός στην Κρήτη: άνοιξαν τάφοι από τις δονήσεις! (εικόνες)

Αυτοκίνητο τυλίχτηκε στις φλόγες στην εθνική οδό (εικόνες)