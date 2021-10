Θεσσαλονίκη

ΕΠΑΛ Σταυρούπολης: καταδίκη νεαρού που συμμετείχε στα επεισόδια

Ποια ποινή επιβλήθηκε στον άνδρα, ο οποίος είχε συλληφθεί την Τετάρτη. Δίκη στο Αυτόφωρο και για δύο νεαρούς που συνελήφθησαν την Παρασκευή.

Της Πωλίνας Κολοκοτρώνη

Η πρώτη καταδίκη μαθητή για τα επεισόδια που έγιναν την προηγούμενη εβδομάδα στην Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης, αφού έναν 18χρονο, από το ΕΠΑΛ Σταυρούπολης, ο οποίος καταδικάστηκε σε τέσσερις μήνες φυλάκιση, με τριετή αναστολή, για ένα σπρέι πιπεριού που είχε στην κατοχή του.

Ο νεαρός είχε συλληφθεί το βράδυ της Τετάρτης, με την κατηγορία ότι συμμετείχε στην επίθεση που πραγματοποίησαν κουκουλοφόροι στην αντιφασιστική συγκέντρωση μελών της ΚΝΕ, στην πλατεία Τερψιθέας.

Στο Αυτόφωρο δικάζονται σήμερα και οι τρεις νεαροί από το ΕΠΑΛ Ευόσμου, που συνελήφθησαν την Παρασκευή, καθώς κατά τη διάρκεια πορείας μαθητών είχαν εκσφενδονίσει αντικείμενα στις αστυνομικές δυνάμεις.

Εν τω μεταξύ, αίσθηση προκαλούν τα όσα είπε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα», μητέρα μαθήτριας η οποία καταγγέλλει ότι το παιδί της έπεσε θύμα ξυλοδαρμού μέσα στο σχολείο της, στο ΕΠΑΛ Σταυρούπολης.

Με τη διαδικασία του Αυτοφώρου δικάζονται και δύο νεαροί που συμμετείχαν στην αντιφασιστική πορεία. το βράδυ του Σαββάτου, στην διάρκεια της οποίας είχαν σημειωθεί επεισόδια, όταν συμμετέχοντες εκσφενδόνισαν πέτρες και βόμβες μολότοφ εναντίον των αστυνομικών.

Από την χθεσινή «δολοφονική επίθεση» σε μέλη της ΚΝΕ στην πλατεία Ελευθερίας στην Ηλιούπολη, όπου κουκουλοφόροι με αλυσίδες και τέιζερ επιτέθηκαν σε φοιτητές που μοίραζαν φυλλάδια, έγιναν 16 προσαγωγές και καμία σύλληψη, καθώς και οι 16 προσαχθέντες έχουν αφεθεί ελεύθεροι.

Η έρευνα των αστυνομικών για τα άτομα που μετείχαν στην επίθεση συνεχίζεται και δεν αποκλείεται ακόμη και μέσα στην ημέρα να υπάρχουν εξελίξεις.





