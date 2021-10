Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: σύλληψη για την επίθεση σε αφισοκολλητές της ΚΝΕ

Πρόκειται για έναν 30χρονο που αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα την Τρίτη.

(φωτό αρχείου)

Αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες σε έναν άνδρα ηλικίας περίπου 30 ετών για την επίθεση σε μέλη την ΚΝΕ στην πλατεία Ελευθερίας στην Ηλιούπολη Θεσσαλονίκης. Ο 30χρονος αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα την Τρίτη.

Οι Αρχές αρχικά προχώρησαν σε 14 προσαγωγές, ενώ από την επίθεση τραυματίστηκαν ελαφρά τρία άτομα, εκ των οποίων στα δύο παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και επέστρεψαν στο σπίτι τους, ενώ ένας 22χρονος διακομίσθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παπανικολάου.

Η επίθεση σημειώθηκε στις 12:10 σε βάρος μελών της ΚΝΕ που μοίραζε φυλλάδια στην πλατεία Ελευθερίας.





