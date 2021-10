Εύβοια

Εύβοια: Αυτοκίνητο τυλίχτηκε στις φλόγες εν κινήσει

Ο οδηγός πρόλαβε να το εγκαταλείψει πριν το όχημα γίνει παρανάλωμα του πυρός.

Πανικός επικράτησε τη Δευτέρα από φωτιά που ξέσπασε σε αυτοκίνητο εν κινήσει, στο Βασιλικό Χαλκίδας.

Το όχημα “λαμπάδιασε” ξαφνικά από βραχυκύκλωμα και ο 62χρονος οδηγός πρόλαβε να βγει έξω πριν καεί ζωντανός.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα πυροσβέστες με οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Χαλκίδας, ενώ το αυτοκίνητο καταστράφηκε ολοσχερώς.

Πηγή: eviazoom.gr

